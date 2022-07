Siccità, situazione sempre più grave nel deserto Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) Siamo ormai abituati ai periodi di Siccità, ma quest’anno la situazione è particolarmente grave. I laghi e i fiumi sono quasi completamente asciutti e stanno mettendo a rischio anche le riserve d’acqua sotterranea. È importante fare tutto il possibile per ridurre il consumo di acqua e salvaguardare questa preziosa risorsa. Ne è esempio l’Emilia Romagna, dove le portate dei fiumi Enza (mc. /sec. 0,4) e Reno (mc. /sec. 0,6) scendono sotto i minimi storici: sulle pianure a Nord della foce del fiume Reno sono finora caduti, da inizio d’anno, solo 205 millimetri di pioggia, una quantità molto simile a quello registrata nei primi 6 mesi del 2021, influendo sulla ricarica della falda e sulla risalita del cuneo salino nelle zone costiere. Un’analoga condizione si registrò a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, ma ad aggravare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Siamo ormai abituati ai periodi di, ma quest’anno laè particolarmente. I laghi e i fiumi sono quasi completamente asciutti e stanno mettendo a rischio anche le riserve d’acqua sotterranea. È importante fare tutto il possibile per ridurre il consumo di acqua e salvaguardare questa preziosa risorsa. Ne è esempio l’Emilia Romagna, dove le portate dei fiumi Enza (mc. /sec. 0,4) e Reno (mc. /sec. 0,6) scendono sotto i minimi storici: sulle pianure a Nord della foce del fiume Reno sono finora caduti, da inizio d’anno, solo 205 millimetri di pioggia, una quantità molto simile a quello registrata nei primi 6 mesi del 2021, influendo sulla ricarica della falda e sulla risalita del cuneo salino nelle zone costiere. Un’analoga condizione si registrò a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, ma ad aggravare ...

telodogratis : Siccità, situazione sempre più grave nel deserto Italia - annadelbello1 : RT @yattamau: Lombardia falsa crisi idrica per privatizzare l'acqua. Oltre 170 i comuni impongono razionamenti, Milano compresa. Fabio Mare… - TgrRaiVeneto : Valdobbiadene #Treviso #siccità Una cinquantina le famiglie rimaste senz'acqua. Ora la situazione è tornata alla no… - FcaPitti : RT @yattamau: Lombardia falsa crisi idrica per privatizzare l'acqua. Oltre 170 i comuni impongono razionamenti, Milano compresa. Fabio Mare… - cpetacci : RT @yattamau: Lombardia falsa crisi idrica per privatizzare l'acqua. Oltre 170 i comuni impongono razionamenti, Milano compresa. Fabio Mare… -