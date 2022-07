Siccità | Roma e Viterbo ‘Capitali italiane della sete’ | i dati dell’Anbi nella Penisola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 luglio 2022), continua ad essere alta la preoccupazione per l’assenza prolungata di precipitazioni nel Lazio. L’allarme è lanciato dall’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, doveappaiono come lesettimanali alla mano, i numeri testimoniano come il lago di Bracciano sia sceso di 36 centimetri rispetto allo scorso anno, mentre quello di Nemi di 96 centimetri. Ancora, inferiori alla media stagionale anche le portate del fiume Aniene e ai minimi, dal 2017, anche quelle del Sacco e del Liri. In linea con gli anni scorsi invece i livelli del fiume Tevere. Leggi anche:, allevatori costretti ad abbattere il bestiame: ‘Costi insostenibili’: la situazione In ...