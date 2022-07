Si torna al voto coi nuovi collegi: Sannio ‘stretto’ tra Caserta e Irpinia (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alle urne. A pochi mesi dal termine naturale della legislatura (marzo 2023) le dimissioni di Mario Draghi anticiperanno le elezioni politiche tra fine estate e inizio autunno: 18/25 settembre e 2 ottobre le date di cui si parla. Come nel 2018 voteremo con il Rosatellum, sistema misto tra proporzionale e maggioritario. Dimentichiamoci, però, i collegi che cinque anni fa determinarono l’elezione in parlamento di ben sei rappresentanti del Sannio. L’approvazione del referendum costituzionale sulla riduzione del numero di senatori e deputati (ora 200 e 400) ha comportato infatti la modifica del numero dei collegi elettorali e dei relativi confini. Cambiamento che ci consente già oggi di pronosticare una drastica diminuzione della delegazione beneventana nella prossima legislatura. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alle urne. A pochi mesi dal termine naturale della legislatura (marzo 2023) le dimissioni di Mario Draghi anticiperanno le elezioni politiche tra fine estate e inizio autunno: 18/25 settembre e 2 ottobre le date di cui si parla. Come nel 2018 voteremo con il Rosatellum, sistema misto tra proporzionale e maggioritario. Dimentichiamoci, però, iche cinque anni fa determinarono l’elezione in parlamento di ben sei rappresentanti del. L’approvazione del referendum costituzionale sulla riduzione del numero di senatori e deputati (ora 200 e 400) ha comportato infatti la modifica del numero deielettorali e dei relativi confini. Cambiamento che ci consente già oggi di pronosticare una drastica diminuzione della delegazione beneventana nella prossima legislatura. Il ...

WeAreTennisITA : ??? 'Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Per essere felice m… - albertico_72 : @repubblica Da oggi l’Italia torna indietro di 30 anni. Il voto spetta a noi ma so bene come questo, possa venire “… - pinopao : RT @dorinileonardo: Torna lo #spread; ora diranno che i 'poteri forti' vogliono influenzare il voto, ecc. Invece lo spread è solo un indica… - susanna769 : RT @dorinileonardo: Torna lo #spread; ora diranno che i 'poteri forti' vogliono influenzare il voto, ecc. Invece lo spread è solo un indica… - anteprima24 : ** Si torna al voto coi nuovi collegi: Sannio 'stretto' tra Caserta e Irpinia ** -