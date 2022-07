Shakira - Piqué: lei lo ricopre d'oro, lui rifiuta l'accordo per il divorzio (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo la stampa sudamericana la cantante si sarebbe offerta di saldare i debiti di Piqué e di pagargli i trasferimenti per Miami, dove lei vorrebbe andare a vivere insieme ai figli Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo la stampa sudamericana la cantante si sarebbe offerta di saldare i debiti die di pagargli i trasferimenti per Miami, dove lei vorrebbe andare a vivere insieme ai figli

