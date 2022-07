Sfuma il sogno Milan: “accordo segreto” col PSG (Di giovedì 21 luglio 2022) Al presidente del club madrileno non piace l’operato del calciatore, pronto ad accasarsi a parametro zero al Paris Saint-Germain nel 2023 Poco prima della disputa della finale di Champions League… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Al presidente del club madrileno non piace l’operato del calciatore, pronto ad accasarsi a parametro zero al Paris Saint-Germain nel 2023 Poco prima della disputa della finale di Champions League… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

claudiodidonat7 : #crisidigoverno la bce alzerà i tassi, lo scudo anti spread senza Draghi sarà virtuale, il tetto al prezzo del gas… - epignoloni : RT @RaiNews: Beffa per Tortu: non è bastato correre in semifinale il nuovo primato personale di 20”10.096, secondo tempo di sempre in Itali… - RaiNews : Beffa per Tortu: non è bastato correre in semifinale il nuovo primato personale di 20”10.096, secondo tempo di semp… - infoitsport : Il sogno di Tortu sfuma per tre millesimi - darioderrico : Don Franco's song??BREMER È UN NUOVO GIOCATORE DELLA JUVENTUS!!! SFUMA UN ALTRO SOGNO DI D... -