Sesta edizione dei Tramonti di Porto Flavia all’insegna della musica e della valorizzazione del territorio sulcitano

(Di giovedì 21 luglio 2022) MASUA – Dal 23 luglio al 20 agosto torna la rassegnale “IdiFlavia”, anteprima estiva del Festival Internazionale dida Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua, dove i presenti potranno godere non solo di unaraffinata, ma anche di un’incantevole ambientazione che si affaccia sul panorama costiero del Sulcis Iglesiente. Il programma prevede quattro appuntamenti con inizio alle ore 20.30 in concomitanza col tramonto. Si parte sabato 23 luglio con il Carlos Piñana Trio che proporrà il concerto “Body & Soul” per un viaggio mistico nella profondità ...