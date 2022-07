Serie A, le ufficialità del 20/07: non solo Bremer e Dybala, Monza sempre attivo. Due giovani vanno all’estero | Mercato (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 23:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Una giornata “solo grandi firme” nel calcioMercato nostrano. Sono infatti poche le ufficialità odierne in Serie A, ma tutte di grande spessore. I due colpi principali sono chiaramente quelli messi a segno da Roma e Juventus. I giallorossi hanno annunciato l’arrivo della Joya Dybala, mentre i bianconeri hanno ufficializzato la trattativa lampo per Bremer. La squadra di Agnelli però è stata impegnata anche nelle cessioni: due prodotti del settore giovanile andranno infatti a tentare la sorte altrove. Si tratta di Filippo Ranocchia, nuovo, ennesimo, calciatore del Monza, e Matteo Anzolin, diretto al Wolfsberger. Cessione ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 23:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Una giornata “grandi firme” nel calcionostrano. Sono infatti poche leodierne inA, ma tutte di grande spessore. I due colpi principali sono chiaramente quelli messi a segno da Roma e Juventus. I giallorossi hanno annunciato l’arrivo della Joya, mentre i bianconeri hanno ufficializzato la trattativa lampo per. La squadra di Agnelli però è stata impegnata anche nelle cessioni: due prodotti del settorele andranno infatti a tentare la sorte altrove. Si tratta di Filippo Ranocchia, nuovo, ennesimo, calciatore del, e Matteo Anzolin, diretto al Wolfsberger. Cessione ...

zazoomblog : Serie A le ufficialità del 20-07: non solo Bremer e Dybala Monza sempre attivo. Due giovani vanno all’estero -… - cmdotcom : #SerieA, le ufficialità del 20/07: non solo #Bremer e #Dybala, #Monza sempre attivo. Due giovani vanno all’estero - paoloangeloRF : Il mercato non si ferma mai: altre ufficialità in A - NewsTuttoC : UFFICIALE - Crotone, Vulic in Serie B: è passato al Perugia - tcm24com : Serie C, le ufficialità di oggi #serieC #mercato -