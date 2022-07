Serie A: la Juventus ingaggia il brasiliano Bremer per 49 milioni di euro (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 21:24:21 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: OUn giorno dopo la conferma del trasferimento del difensore Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, la Juventus ha completato la firma del suo sostituto: il brasiliano Gleison Bremer, che ha firmato un contratto per cinque stagioni, fino al 2027, e per il quale pagherà 41 milioni di euro , più otto gol, per il suo trasferimento dal Torino. “La difesa della Juventus si arricchisce di un arrivo importante. Classe 1997 a Itapitanga, in Brasile, Gleison Bremer Silva Nascimento è un difensore dotato di grande forza fisica, ma anche di senso tattico e capacità di cross e di gioco”, ha evidenziato la Juventus in un comunicato, in cui si è soffermato sui suoi 13 gol in tre anni ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 21:24:21 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: OUn giorno dopo la conferma del trasferimento del difensore Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, laha completato la firma del suo sostituto: ilGleison, che ha firmato un contratto per cinque stagioni, fino al 2027, e per il quale pagherà 41di, più otto gol, per il suo trasferimento dal Torino. “La difesa dellasi arricchisce di un arrivo importante. Classe 1997 a Itapitanga, in Brasile, GleisonSilva Nascimento è un difensore dotato di grande forza fisica, ma anche di senso tattico e capacità di cross e di gioco”, ha evidenziato lain un comunicato, in cui si è soffermato sui suoi 13 gol in tre anni ...

juventusfc : I momenti che ricorderemo per sempre, ora vivranno per sempre. Ecco @aera_football la piattaforma per collezionare… - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, #Bremer ha completato le visite mediche: ora la firma - Gazzetta_it : Bremer difensore bomber: dopo Pogba e Di Maria, così Allegri trova i gol sul mercato - toromaniaa : RT @IMsomihc: Juventus 22/23: Allenatore più pagato della serie A Portiere più pagato della serie A Difensore più pagato della serie A Cen… - ing_Baldrascani : RT @DaJuventinoDico: Sono davanti al #ParadossoBreLig Praticamente la #Juventus acquista il miglior difensore della serie A ma vende il mig… -