Sergio Sylvestre cambia nome: i motivi che l'hanno fatto diventare Big Boy (Di giovedì 21 luglio 2022) Sta attirato molta curiosità la scelta di Sergio Sylvestre. Quale? Quella di cambiare il suo nome d'arte. Nel corso dell'ultima puntata di Battiti Live, infatti, i telespettatori hanno potuto conoscere Big Boy ovvero il nuovo nome dell'ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Dopo alcuni momenti di perplessità, in quanto nessuno aveva ancora capito di chi si trattasse, il web ha cercato i motivi del cambiamento. Stando ai rumors, la decisione sarebbe arrivata per scopi economici. Sergio Sylvestre: adesso è Big Boy Si era sollevato un alone di mistero quando il presentatore di Battiti Live aveva annunciato l'arrivo di Big Boy. In piazza, così come a casa, tutti si stavano chiedendo chi fosse questo nuovo artista. E' stato letteralmente ...

peppe_zk : RT @mariahshoney_: Noi ci ridiamo e scherziamo su, ma non vorrei essere al posto di Virginio, Sergio Sylvestre o Lorenzo Licitra e leggere… - mariahshoney_ : Noi ci ridiamo e scherziamo su, ma non vorrei essere al posto di Virginio, Sergio Sylvestre o Lorenzo Licitra e leg… - jackyll92 : Io mentre Sergio Sylvestre canta il pezzo a cappella: ??#BattitiLive - mimmo_sardiello : ma da quando Sergio Sylvestre si chiama Big Boy? #battitilive - mariahshoney_ : @isaparigi A Battiti Live lo hanno chiamato Big Boy e non Sergio Sylvestre quindi boh -