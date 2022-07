Sergio Mattarella ha sciolto le Camere | ecco le sue parole alla nazione VIDEO

Quirinale : Il Presidente Sergio #Mattarella riceve il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al #Quirinale - Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella riceverà nel pomeriggio al Palazzo del #Quirinale i Presidenti de… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - colericcIT : RT @LiveSpinoza: Mai avrei pensato di dire che tra i fratelli Mattarella quello più sfortunato è stato Sergio. [@pantana21] - Marzia49148312 : Apprendo con somma gioia che: 'Sergio Mattarella fatica a trattenere il suo disappunto per l'esito della crisi. Ra… -

Lo scioglimento, definito "inevitabile" dal capo dello Stato,, rischia di bloccare le riforme e la stesura della legge finanziaria . Per questo il Quirinale ha deciso di stringere i ...Mario Draghi si è dimesso,ha sciolto il Parlamento e l'Italia ora si prepara al voto fissato per il il 25 settembre. A conclusione della giornata che di fatto ha sancito la fine della legislatura, arrivano le ...Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto sulla prima riunione controfirmati anche da Draghi e Lamorgese ...Torna in onda l'appuntamento informativo Rai di Lucia Annunziata in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 ...