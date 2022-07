Sequestrati beni culturali a collezionista del barese Guardia di finanza e carabinieri nucleo tutela patrimonio (Di giovedì 21 luglio 2022) Di seguito il comunicato congiunto: I Finanzieri della Tenenza di Bitonto e i carabinieri del nucleo tutela patrimonio Culturale (TPC) di Bari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un’importante collezione di beni culturali, costituita da reperti archeologici, statue, dipinti, beni ecclesiastici, archivistici e librari, ritrovati a seguito della morte di un facoltoso collezionista della Provincia di Bari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che seguirà il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti. La collezione sequestrata è costituita da n. 350 reperti archeologici ceramici, in ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 21 luglio 2022) Di seguito il comunicato congiunto: I Finanzieri della Tenenza di Bitonto e idelCulturale (TPC) di Bari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un’importante collezione di, costituita da reperti archeologici, statue, dipinti,ecclesiastici, archivistici e librari, ritrovati a seguito della morte di un facoltosodella Provincia di Bari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che seguirà il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti. La collezione sequestrata è costituita da n. 350 reperti archeologici ceramici, in ...

