Selvaggia Roma è incinta: arriva la frecciatina di Mirko Gancitano dopo l'annuncio, cosa ha detto il fidanzato di Guenda Goria (Di giovedì 21 luglio 2022) Mirko Gancitano lancia una frecciatina a Selvaggia Roma. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip alcune ore fa ha annunciato di essere incinta e, proprio alcuni giorni fa, aveva "criticato" la decisione di Guenda Goria di raccontare sui social la sua dolorosa disavventura dopo essersi accorta della gravidanza extrauterina.

