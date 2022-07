Sedicenne salva dall’annegamento tre ragazze intrappolate in auto e un agente

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un adolescente del Mississippi è considerato un eroe per essere riuscito are quattro persone, tra cui undi polizia. Secondo Good Morning America, Corion Evans, 16 anni, ha visto un veicolo finire dritto dentro il fiume Pascagoula, a Moss Point, in Mississippi. L’ha galleggiato a qualche metro dalla riva, per poi iniziare ad affondare con tutti e tre i passeggeri, 3, ancora all’interno. Una dichiarazione rilasciata dal dipartimento di polizia di Moss Point dice: “La ragazza alla guida del veicolo ha affermato che stava seguendo il GPS e di non essersi resa conto che stava finendo in acqua.” How great is this! 16-year-old Corion Evans jumped into action to save four people when a vehicle drove off a boat launch and into the Pascagoula River! ...