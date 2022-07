“Se non si mette seduta bene l’ammazzo”: violenze in una casa di riposo di Palermo. Sei misure cautelari. I video delle telecamere (Di giovedì 21 luglio 2022) Anziani legati per ore al letto o alla sedia a rotelle. Picchiati, strattonati, minacciati di morte e, in alcuni casi, imbottiti di farmaci per sedarli, anche in quantitativi maggiori rispetto a quelli prescritti dai medici. La Guardia di finanza di Palermo ha eseguito sei le misure cautelari nell’ambito dell’operazione ‘Giardino oscuro’ relativa a una casa di riposo siciliana. Cinque soggetti sono destinatari del divieto temporaneo di prestazione della propria attività professionale e uno del divieto di esercizio di attività imprenditoriale in case di riposo e strutture assistenziali per anziani per un anno. Per i sei indagati, l’accusa è di maltrattamento ai danni degli anziani ospiti di una struttura assistenziale. Le indagini, avviate grazie alla segnalazione di un ospite della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Anziani legati per ore al letto o alla sedia a rotelle. Picchiati, strattonati, minacciati di morte e, in alcuni casi, imbottiti di farmaci per sedarli, anche in quantitativi maggiori rispetto a quelli prescritti dai medici. La Guardia di finanza diha eseguito sei lenell’ambito dell’operazione ‘Giardino oscuro’ relativa a unadisiciliana. Cinque soggetti sono destinatari del divieto temporaneo di prestazione della propria attività professionale e uno del divieto di esercizio di attività imprenditoriale in case die strutture assistenziali per anziani per un anno. Per i sei indagati, l’accusa è di maltrattamento ai danni degli anziani ospiti di una struttura assistenziale. Le indagini, avviate grazie alla segnalazione di un ospite della ...

enpaonlus : Con il divieto di usare il retino si mette fine alla sofferenza, spesso inflitta in maniera inconsapevole, a tante… - AngeloCiocca : L’Europa ci mette in guardia: “risparmio energetico subito per evitare di chiudere le industrie in inverno”. Insomm… - La7tv : #inonda Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte: 'Non mi aspettavo da un ex presidente del consiglio che potesse mette… - maiaprimavista : RT @YvanGoSlow24: Una proprietà che ha messo in pegno il club, che da tre anni non mette un euro nel club, che da due chiede ai dirigenti d… - EnricoFarm : @DarkLadyMouse @sonofocaccina @GioCallisto Sono paranoici. Fino a 60-70 anni fa bastava niente per mandare uno in… -