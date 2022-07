“Se non facessi Ramazzotti di cognome”, il brano-sfogo di Aurora su Tik Tok diventa virale (Di giovedì 21 luglio 2022) Un segno, un’etichetta da saper gestire e, spesso, da combattere. La patologia psicologica per cui non ci si sente meritevoli del proprio successo, meglio nota come “sindrome dell’impostore”, è una brutta gatta da pelare, anche per Aurora Ramazzotti. La conduttrice è stata spesso inondata di critiche e polemiche, che le sono piovute addosso per via del cognome che porta. “Sei solo la figlia di Eros e Michelle”; “Non sai fare niente”; “Senza i tuoi genitori non saresti nessuno”, sono solo alcune delle affermazioni con cui la giovane ha dovuto convivere da quando ha intrapreso la medesima carriera della madre, Michelle Hunziker. Ciò che non uccide, fortifica. Aurora ha imparato, negli anni, ad affrontare i commenti spiacevoli con grande ironia. L’ultima sua trovata è una canzone rap, frutto delle innumerevoli critiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Un segno, un’etichetta da saper gestire e, spesso, da combattere. La patologia psicologica per cui non ci si sente meritevoli del proprio successo, meglio nota come “sindrome dell’impostore”, è una brutta gatta da pelare, anche per. La conduttrice è stata spesso inondata di critiche e polemiche, che le sono piovute addosso per via delche porta. “Sei solo la figlia di Eros e Michelle”; “Non sai fare niente”; “Senza i tuoi genitori non saresti nessuno”, sono solo alcune delle affermazioni con cui la giovane ha dovuto convivere da quando ha intrapreso la medesima carriera della madre, Michelle Hunziker. Ciò che non uccide, fortifica.ha imparato, negli anni, ad affrontare i commenti spiacevoli con grande ironia. L’ultima sua trovata è una canzone rap, frutto delle innumerevoli critiche ...

borghi_claudio : @Loredan83532601 @MLP_officiel Affossato anche per gli altri. Però guardate che non è che se uno dice che esenta i… - MarcoDiTerlizz1 : @Claudeherou @Burzum07652740 entra nel merito...la balla del 3a0 è roba di cento anni fa, entri nel merito di un an… - aldebaranp : @cds1056 @simolar1984 Boh forse ho capito male. Sembrava facessi ironia sul fatto che essendo così amato come si ev… - giodel65 : @matteorenzi Hai fallito. Sarebbe ora che ti facessi da parte. I trasformisti non sono mai amati dal popolo, e te n… - xiaobelo : @God_Sekhmeth a volte ci penso anche io perché non riesco a trovare i pezzi elemental mastery del viridescent e non… -