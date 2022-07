Scuola di Messina ricerca docenti infanzia, primaria, medie da MAD: domande entro il 26 agosto (Di giovedì 21 luglio 2022) L'istituto comprensivo A. Luciani di Messina apre alle domande MAD dalle 8 del 22 luglio alle ore 13 del 26 agosto. Saranno accettate le domande di messa a disposizione per l’a. s. 2022/2023, per tutte le tipologie di posto relative all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado inviate utilizzando il link dedicato alle MAD https://mad.portaleargo.it/#!home L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) L'istituto comprensivo A. Luciani diapre alleMAD dalle 8 del 22 luglio alle ore 13 del 26. Saranno accettate ledi messa a disposizione per l’a. s. 2022/2023, per tutte le tipologie di posto relative all’insegnamento nelle scuole dell’e secondaria di I grado inviate utilizzando il link dedicato alle MAD https://mad.portaleargo.it/#!home L'articolo .

