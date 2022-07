Sciocco pensare che il futuro del mondo sarà arcobaleno (Di giovedì 21 luglio 2022) Circola in occidente l’idea che gli eterosessuali, devoti alla differenza sessuale istituita da Dio, siano relitti del passato. Un giovane pittore per spiegare un suo quadro mi confessa, contrito, che gli piacciono le donne, dichiarandosi antiquato e per giunta inferiore ai sodomiti che considera più “autentici e completi”. Temo che questa sia un’opinione diffusa tra i giovani (conformisti per definizione) e gli artisti (idem come sopra). E’ un’opinione scema. Giovani e artisti chiaramente non ne sanno mezza di demografia: negli Usa ne sa qualcosa Elon Musk e sarebbe come se in Italia ne sapessero e insieme ne parlassero John Elkann e Silvio Berlusconi (in Italia di demografia ne sappiamo soltanto io e Roberto Volpi e forse Blangiardo dell’Istat). Giovani e artisti ignorano che l’occidente prono a Sodoma sta soffocando sotto la pioggia di zolfo della denatalità. Mentre l’oriente avanza ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Circola in occidente l’idea che gli eterosessuali, devoti alla differenza sessuale istituita da Dio, siano relitti del passato. Un giovane pittore per spiegare un suo quadro mi confessa, contrito, che gli piacciono le donne, dichiarandosi antiquato e per giunta inferiore ai sodomiti che considera più “autentici e completi”. Temo che questa sia un’opinione diffusa tra i giovani (conformisti per definizione) e gli artisti (idem come sopra). E’ un’opinione scema. Giovani e artisti chiaramente non ne sanno mezza di demografia: negli Usa ne sa qualcosa Elon Musk e sarebbe come se in Italia ne sapessero e insieme ne parlassero John Elkann e Silvio Berlusconi (in Italia di demografia ne sappiamo soltanto io e Roberto Volpi e forse Blangiardo dell’Istat). Giovani e artisti ignorano che l’occidente prono a Sodoma sta soffocando sotto la pioggia di zolfo della denatalità. Mentre l’oriente avanza ...

