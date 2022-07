“Scienza partecipata”, malattie rare: aperto il bando del ministero della Salute (Di giovedì 21 luglio 2022) Si è aperto il bando per il progetto “Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare”, coordinato dal Centro Nazionale malattie rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal ministero della Salute nell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione. Fino al 30 ottobre 2022, cittadini, ricercatori, scuole, associazioni e istituzioni potranno condividere idee operative, soluzioni, tecnologie, strategie al servizio delle persone con malattia rara, per aiutarle concretamente nelle piccole e grandi sfide di ogni giorno. Idee e progetti che saranno raccolti su un sito creato ad hoc, qui illustrati e qui a disposizione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Si èilper il progetto “per il miglioramentoqualità di vita delle persone con”, coordinato dal Centro Nazionale(CNMR) dell’Istituto Superiore di Sanità e finanziato dalnell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione. Fino al 30 ottobre 2022, cittadini, ricercatori, scuole, associazioni e istituzioni potranno condividere idee operative, soluzioni, tecnologie, strategie al servizio delle persone con malattia rara, per aiutarle concretamente nelle piccole e grandi sfide di ogni giorno. Idee e progetti che saranno raccolti su un sito creato ad hoc, qui illustrati e qui a disposizione di ...

Borderline_24 : #Malattie rare, al via il #Bando 'Scienza partecipata'. Obiettivo: migliorare la vita dei pazienti… - cronachemezzog : SCIENZA PARTECIPATA UN’OCCASIONE DI CIVILTÀ - cronachelucane : SCIENZA PARTECIPATA UN’OCCASIONE DI CIVILTÀ - Un progetto che ha la forza dirompente della democrazia: non c’è nien… - AparolinCamilla : RT @TVMR_CNMR: ??Ha preso il via Scienza Partecipata, il progetto dedicato al miglioramento della qualità di vita delle persone con malattia… - MinisteroSalute : RT @TVMR_CNMR: ??Ha preso il via Scienza Partecipata, il progetto dedicato al miglioramento della qualità di vita delle persone con malattia… -