Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | bronzo Italia nella sciabola maschile a squadre

(Di giovedì 21 luglio 2022) L’è medaglia diprova adiaide Ildi: Germania sconfitta 45-42 in rimontafinalina. Gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo, dopo aver sconfitto Iran (45-24), Hong Kong (45-23) ed Egitto (45-33), si sono arresi 42-45 contro l’Ungheria. In semifinale l’è rimasta avanti fino al 40-39, poi il campione olimpico e mondiale Aron Szilagyi ha fatto la differenza, relegando gli azzurri alla finale per il. Qui l’parte bene con Samele (5-4) ma la Germania allunga sfruttando il parziale di 5-0 contro Curatoli (8-15). Proprio il ...

Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - Le spadiste azzurre superano la Francia, volano in finale e ci regalano la quarta medaglia.… - sportface2016 : #Scherma, Mondiali Il #Cairo2022: l'#Italia rimonta contro la Germania ed è bronzo nella sciabola maschile a squadre - flazia24 : RT @Eurosport_IT: L'Italia si giocherà il bronzo contro la Germania ???? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam… - realpeppons : La #sciabola maschile a squadre è di bronzo ai Mondiali di #scherma di #IlCairo2022. Battuta la Germania 45-42. M… -

Sarà dunque Ungheria - Corea del Sud la Finale per l'oro , vista la vittoria degli asiatici 45 - 39 contro la Germania.Federica Isola, Rossella Fiamingo e Mara Navarria sono in finale per l'oro nella spada a squadre aidiin corso al Cairo. La squadra italiana ha centrato l'accesso alla finale dopo un match con la Francia combattuto fino all'ultima stoccata: l'incontro si è chiuso sul 30 a 29 con la ...Terza medaglia per l’Italia ai Mondiali di scherma al Cairo. Tommaso Marini ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto individuale maschile.Dopo l'impresa di Tommy Marini argento ieri nell'individuale e campione del mondo di fioretto maschile, oggi le spadiste non sono da meno e raggiungono la finale contro la Corea in scena alle 17:30. G ...