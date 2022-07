Scherma, Mondiali 2022: gli sciabolatori azzurri sono di bronzo! Germania battuta in rimonta per 45-42 (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, vede completarsi oggi, giovedì 21 luglio, nell’ambito della quarta giornata di finali dei Mondiali 2022 di Scherma, il torneo della sciabola a squadre maschile, con Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo (riserva in finale) che nella sfida per il bronzo contro la Germania vincono per 45-42. Luigi Samele vince 5-4 il primo assalto contro Raoul Bonah, poi Matyas Szabo porta avanti la Germania per 8-10 dopo la sfida con Pietro Torre. Il primo strappo tedesco arriva con lo 0-5 rifilato da Lorenz Kempf a Luca Curatoli, poi Bonah rende una stoccata a Torre per il 14-20, ma l’allungo teutonico si fa netto col 2-5 di Kempf a Samele per il 16-25. Serve l’impresa e Curatoli riporta in linea di galleggiamento l’Italia, passando addirittura a condurre dopo il 14-4 ai danni ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, vede completarsi oggi, giovedì 21 luglio, nell’ambito della quarta giornata di finali deidi, il torneo della sciabola a squadre maschile, con Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo (riserva in finale) che nella sfida per il bronzo contro lavincono per 45-42. Luigi Samele vince 5-4 il primo assalto contro Raoul Bonah, poi Matyas Szabo porta avanti laper 8-10 dopo la sfida con Pietro Torre. Il primo strappo tedesco arriva con lo 0-5 rifilato da Lorenz Kempf a Luca Curatoli, poi Bonah rende una stoccata a Torre per il 14-20, ma l’allungo teutonico si fa netto col 2-5 di Kempf a Samele per il 16-25. Serve l’impresa e Curatoli riporta in linea di galleggiamento l’Italia, passando addirittura a condurre dopo il 14-4 ai danni ...

