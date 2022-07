Santa Marinella, riprendono i lavori del Parco Alibrandi (Di giovedì 21 luglio 2022) Santa Marinella – “Dopo una necessaria revisione di costi e interventi, riprendono i lavori del campetto di Alibrandi, e finalmente entro il prossimo autunno anche quel Rione avrà il suo campo polifunzionale agibile e riqualificato. Le opere dovranno essere terminate entro il prossimo 30 ottobre“. Lo annuncia in una nota stampa, il sindaco Pietro Tidei. “Già nei mesi scorsi infatti la ditta Albanesi si era aggiudicato il bando per l’affidamento dei lavori – spiega il Sindaco – che interesseranno l’area, un tempo usata come campo di basket e ormai da decenni lasciata in uno stato di assoluto abbandono. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro svolto da questa amministrazione comunale che sta dedicando particolare attenzione anche alle zone residenziali e periferiche della città fino ad ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022)– “Dopo una necessaria revisione di costi e interventi,del campetto di, e finalmente entro il prossimo autunno anche quel Rione avrà il suo campo polifunzionale agibile e riqualificato. Le opere dovranno essere terminate entro il prossimo 30 ottobre“. Lo annuncia in una nota stampa, il sindaco Pietro Tidei. “Già nei mesi scorsi infatti la ditta Albanesi si era aggiudicato il bando per l’affidamento dei– spiega il Sindaco – che interesseranno l’area, un tempo usata come campo di basket e ormai da decenni lasciata in uno stato di assoluto abbandono. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro svolto da questa amministrazione comunale che sta dedicando particolare attenzione anche alle zone residenziali e periferiche della città fino ad ...

