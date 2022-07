San Pio | nessun accordo coi sindacati | “Epilogo di una gestione che non ha premiato i medici”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Prendiamo atto della mancata volontà della direzione generale dell’AO San Pio di raggiungere un, neppure preliminare, con le organizzazioni sindacali sulla corretta applicazione del contratto di lavoro deifirmato a Roma nel dicembre del 2019. È l’di unache non ha certamentee i sanitari del San Pio, pur chiedendo loro uno sforzo enorme soprattutto in questi anni di pandemia”, dichiara la Federazione CIMO-FESMED. “Con il pretesto di una illegittima direttiva del direttore regionale Postiglione – prosegue il sindacato dei– è impedito ail’affidamento di almeno un incarico professionale. La direzione propone, inoltre, un contingentamento minimo a ...

Dalla Toscana sono partiti quattro mezzi – tre furgoni e un pullmino – carichi di materiale di primo soccorso, per l'igiene, vestiario e giochi per bambini, alimenti a lunga conservazione anche per ne ...In seguito al grido d'allarme, lanciato dall' ordine dei medici provinciale, con cui si sottolineano le gravi carenze del personale addetto alla rete di ...