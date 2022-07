Samantha De Grenet Instagram, il figlio parte da solo per la prima volta: ”Il vuoto dentro” (Di giovedì 21 luglio 2022) Samantha De Grenet, classe 1970, è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana. Per quanto riguarda la sua vita privata si è sposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2015 lo ha risposato. Poche ora fa, Samantha De Grenet ha postato su Instagram un post commovente per suo figlio, il quale è partito da solo per la prima volta per una vacanza. Le sue parole hanno colpito le tante mamme tra i suoi followers.



