Samantha Cristoforetti | la prima spacewalker italiana ed europea

(Di giovedì 21 luglio 2022) Erano le 16:49 del 21 luglio quando l’astronautaEsa,, ha iniziato la suapasseggiata spaziale, o meglio un’attività extra veicolare (Eva), diventando così ladonnaed, termine utilizzato per indicare chi manovra nello spazio mentre è all’esterno rimanendo attaccato a un veicolo spaziale. In queste ore complesse, che si prevede siano circa 6 e mezza, Astroè affiancata dal cosmonauta russo Oleg Artemyev, comandante della Expedition 67, la missione attualmente in corso sull’Iss. Ad accompagnare il duo spaziale durante le operazioni ci sono le tute spaziali russe Orlan, a strisce rosse per Oleg e a strisce blu per. Le diverse ore di ...

E' iniziata la passeggiata spaziale di, che si aggiudica così il record della prima donna europea uscita fra le stelle per un'attività extra - veicolare. Indossa la tuta russa Orlan contrassegnata da strisce azzurre, ...Il 21 luglio 2022 alle ore 16 ora italiana è in programma la prima passeggiata spaziale per. L'astronauta italiana dell'ESA, che è in missione sulla Stazione spaziale da fine aprile 2022, uscirà dal "laboratorio orbitante" insieme al cosmonauta russo Oleg Artemyev. ...Record per AstroSamantha. La Stazione Spaziale Internazionale passerà sull'Italia tra le 21.44 e le 21.48 e sarà visibile con la cosmonauta ancora in attività ...Milano, 21 lug. (askanews) - Pochi minuti prima delle 17.00, ora italiana, è iniziata l'attività extraveicolare sulla Stazione spaziale internazionale a cui prende parte l'astronauta italiana dell'Esa ...