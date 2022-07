Salvini è già al lavoro per il futuro governo (Di giovedì 21 luglio 2022) E' finita la riunione del segretario della Lega Matteo Salvini con ministri e sottosegretari del Carroccio. Il partito ribadisce che si impegnerà nel governo affinchè siano immediatamente rinnovati gli sconti... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) E' finita la riunione del segretario della Lega Matteocon ministri e sottosegretari del Carroccio. Il partito ribadisce che si impegnerà nelaffinchè siano immediatamente rinnovati gli sconti...

Disbrigo affari correnti e nuove elezioni: ecco come funziona "La campagna elettorale è già partita, e non è facile trovare nemmeno accordi tecnici" dice Stefano Ceccanti, costituzionalista del Pd. La legge di bilancio, come voleva Matteo Salvini, è fuori ... Il rebus delle alleanze nelle prossime elezioni Salvini incontrerà a breve gli esponenti della Lega del governo e poi gli europarlamentari. Per ora ... nel centrodestra c'è chi - riferiscono fonti parlamentari - già sta studiando la lista dei ...