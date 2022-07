Salernitana, si sogna Piatek: lui ha già detto sì (Di giovedì 21 luglio 2022) Un altro sogno impossibile che potrebbe trasformarsi in realtà. Perché le vie del calciomercato sono infinite e, al Salerno, sembrano saperlo meglio di chiunque altro in Serie A. Dopo aver accolto Ribery durante la scorsa stagione estiva infatti, ormai tutto è possibile. E così capita che un attaccante che, fino a qualche anno fa era conteso dalla big di Serie A, si ritrovi ad un passo dal vestire la maglia granata. Krzysztof Piatek infatti è finito sul taccuino del direttore sportivo Morgan De Sanctis. L’attaccante della Fiorentina ha dato la sua disponibilità a trasferirsi alla Salernitana e adesso le due società dovranno sedersi per trovare un’intesa sulle modalità del trasferimento. Il polacco si trasferirebbe in Campania con la formula del prestito e, con i toscani, bisogna cercare di raggiungere un’intesa sulle modalità di ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Un altro sogno impossibile che potrebbe trasformarsi in realtà. Perché le vie del calciomercato sono infinite e, al Salerno, sembrano saperlo meglio di chiunque altro in Serie A. Dopo aver accolto Ribery durante la scorsa stagione estiva infatti, ormai tutto è possibile. E così capita che un attaccante che, fino a qualche anno fa era conteso dalla big di Serie A, si ritrovi ad un passo dal vestire la maglia granata. Krzysztofinfatti è finito sul taccuino del direttore sportivo Morgan De Sanctis. L’attaccante della Fiorentina ha dato la sua disponibilità a trasferirsi allae adesso le due società dovranno sedersi per trovare un’intesa sulle modalità del trasferimento. Il polacco si trasferirebbe in Campania con la formula del prestito e, con i toscani, bicercare di raggiungere un’intesa sulle modalità di ...

