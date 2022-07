Salernitana, Iervolino: «Puntiamo alla salvezza, ma non ci poniamo limiti» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato degli obiettivi che si pone in vista della nuova stagione Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una intervista a Il Mattino ha parlato degli obiettivi che si pone in vista della nuova stagione. GRUPPO – «Si riparte e sono contento per tante cose. Inizialmente volevo rimanere in silenzio, ma sento il dovere di dire che sono soddisfatto del gruppo che sta nascendo. Una squadra rinnovata, che vuole fare spettacolo. Di giovani importanti, tutti nel giro della nazionale. E non abbiamo ancora terminato. Stiamo lavorando su tanti fronti. Dallo stadio alle infrastrutture sportive. Stiamo investendo nel settore giovanile con un budget triplicato rispetto al recente passato». PRIMA GIORNATA CON LA ROMA – «Il 14 arriva la Roma di Mourinho e per me è già ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente dellaha parlato degli obiettivi che si pone in vista della nuova stagione Danilo, presidente della, in una intervista a Il Mattino ha parlato degli obiettivi che si pone in vista della nuova stagione. GRUPPO – «Si riparte e sono contento per tante cose. Inizialmente volevo rimanere in silenzio, ma sento il dovere di dire che sono soddisfatto del gruppo che sta nascendo. Una squadra rinnovata, che vuole fare spettacolo. Di giovani importanti, tutti nel giro della nazionale. E non abbiamo ancora terminato. Stiamo lavorando su tanti fronti. Dallo stadio alle infrastrutture sportive. Stiamo investendo nel settore giovanile con un budget triplicato rispetto al recente passato». PRIMA GIORNATA CON LA ROMA – «Il 14 arriva la Roma di Mourinho e per me è già ...

