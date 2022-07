Salah, Mendy o Manè miglior calciatore dell'Africa per il 2022 - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA Sono Mohamed Salah (Egitto, Liverpool), Sadio Mané (Senegal, LiverpoolBayern Monaco) ed Edouard Mendy (Senegal, Chelsea) i finalisti per il premio di giocatore Africano dell'anno. La premiazione -... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA Sono Mohamed(Egitto, Liverpool), Sadio Mané (Senegal, LiverpoolBayern Monaco) ed Edouard(Senegal, Chelsea) i finalisti per il premio di giocatoreno'anno. La premiazione -...

