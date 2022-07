Sace | al via Garanzia SupportItalia | finanziamenti aziende colpite da guerra e aumenti energia

Leggi su fmag

(Di giovedì 21 luglio 2022) Parte da domani la misura, il nuovo strumento straordinario previsto dal cosiddetto Decreto Aiuti per sostenere, attraverso ladi, irilasciati dagli istituti di credito alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-. Ad annunciarlo èin una nota. La misura si affianca a quella promossa da Simest: il quadro macroeconomico globale in cui si inserisceè, infatti, profondamente segnato dagli impatti dellain corso, le cui conseguenze si ripercuotono non solo sull’aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche sul rallentamento ...