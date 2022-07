Russia, una giovane 'twerka' nel centro di Ekaterinburg: arrestata per 3 giorni (Di giovedì 21 luglio 2022) Un'insegnante di danza di Ekaterinburg è stato arrestata per tre giorni in Russia. La sua grave colpa? Aver `twerkato´ nel centro di Ekaterinenburg. Lo ha detto alla Tass il capo ufficio stampa del ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Un'insegnante di danza diè statoper trein. La sua grave colpa? Aver `to´ neldi Ekaterinenburg. Lo ha detto alla Tass il capo ufficio stampa del ...

