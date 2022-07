Russia: morto con colpo di pistola alla testa ex generale Fsb, arma trovata vicino al corpo (Di giovedì 21 luglio 2022) Mosca, 21 lug. (Adnkronos) - E' stato trovato morto a Mosca l'ex generale maggiore del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) Yevhen Lobachov. L'uomo, che aveva 76 anni ed è stato trovato senza vita dalla moglie sulle scale della loro abitazione, sarebbe morto a causa di un colpo alla testa da arma da fuoco. La polizia, giunta sul posto, ha trovato una pistola vicino al corpo dell'uomo, che, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa Rbc, aveva problemi di salute e di denaro. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Mosca, 21 lug. (Adnkronos) - E' stato trovatoa Mosca l'exmaggiore del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) Yevhen Lobachov. L'uomo, che aveva 76 anni ed è stato trovato senza vita dmoglie sulle scale della loro abitazione, sarebbea causa di undada fuoco. La polizia, giunta sul posto, ha trovato unaaldell'uomo, che, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa Rbc, aveva problemi di salute e di denaro.

