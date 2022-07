Russia | Ministro degli esteri | “la geografia ora è diversa”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Continua l’avanzata russa in Ucraina, e le mire espansionistiche della Madre Patria non sembrano voler cessare, anzi. Se la motivazione iniziale del conflitto era la “liberazione” di Donetsk e Lugansk, adesso le ragioni dell’avanzata diventano ancora più grandi. All’inizio infatti le due regioni separatiste ucraine chiedevano l’intervento dellaper tornare nei domini del Cremlino, ma adesso Putin mira a conquistare tutta la nazione. A sostegno di ciò, sono sibilline le parole rilasciate dalrusso Serghei Lavrov a RT. “Laora è. Non ci sono solo le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, ma anche le regioni di Kherson e Zaporizhia (nel sud) e una serie di altri territori, e questo processo continua, in modo costante e ostinato“. Così ...

