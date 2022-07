Russia, il ministero degli Esteri: «Cosa c’entra Mosca con la crisi di governo in Italia?» (Di giovedì 21 luglio 2022) «Cosa c’entra la Russia con la crisi in Italia?». Questa la prima risposta di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sollecitata sulle dimissioni di Mario Draghi nel nostro Paese. «Non solo commentatori e blogger, ma anche responsabili politici Italiani collegano i cambiamenti politici interni alla Russia e alla politica estera. Questo mi meraviglia, questo ci ha scioccato», ha commentato. La portavoce già nei giorni scorsi aveva mosso critiche nei confronti di Luigi Di Maio accusandolo di «cercare cause esterne ai problemi politici interni». Il botta e risposta tra Mosca e il ministro degli Esteri Italiano è nato quando Di Maio ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) «lacon lain?». Questa la prima risposta di Maria Zakharova, portavoce delrusso, sollecitata sulle dimissioni di Mario Draghi nel nostro Paese. «Non solo commentatori e blogger, ma anche responsabili politicini collegano i cambiamenti politici interni allae alla politica estera. Questo mi meraviglia, questo ci ha scioccato», ha commentato. La portavoce già nei giorni scorsi aveva mosso critiche nei confronti di Luigi Di Maio accusandolo di «cercare cause esterne ai problemi politici interni». Il botta e risposta trae il ministrono è nato quando Di Maio ...

