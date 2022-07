Rugby, Test match: l’Italia a novembre gioca a Padova, Firenze e Genova (Di giovedì 21 luglio 2022) Archiviati i mediocri Test match estivi, con le vittorie su Portogallo e Romania e il brutto ko contro la Georgia, l’Italia del Rugby tornerà in campo a novembre per le tradizionali sfide con l’Emisfero Sud. Avversari degli azzurri saranno Samoa, Australia e Sudafrica. E la Fir ha annunciato le sedi delle partite. Si inizierà sabato 5 novembre da Padova, allo stadio Plebiscito, dove arriveranno le Samoa, attualmente all’11° posto del ranking mondiale. Sette i precedenti tra le due squadre, con due sole vittorie per gli azzurri. Il primo match è datato 27 maggio 1995, Coppa del Mondo, e le Samoa si imposero 42-18. Nel 2000 e 2001 altri due ko e bisogna arrivare al 28 novembre 2009, ad Ascoli Piceno, per vedere la prima vittoria azzurra ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Archiviati i mediocriestivi, con le vittorie su Portogallo e Romania e il brutto ko contro la Georgia,deltornerà in campo aper le tradizionali sfide con l’Emisfero Sud. Avversari degli azzurri saranno Samoa, Australia e Sudafrica. E la Fir ha annunciato le sedi delle partite. Si inizierà sabato 5da, allo stadio Plebiscito, dove arriveranno le Samoa, attualmente all’11° posto del ranking mondiale. Sette i precedenti tra le due squadre, con due sole vittorie per gli azzurri. Il primoè datato 27 maggio 1995, Coppa del Mondo, e le Samoa si imposero 42-18. Nel 2000 e 2001 altri due ko e bisogna arrivare al 282009, ad Ascoli Piceno, per vedere la prima vittoria azzurra ...

Sport24h_it : Victoria – Secondo giorno di allenamento per la Nazionale femminile di rugby presso il Goudy Field di Langford, in… - Rugbymeet : Se vi foste persi qualche partita ecco come rivedere tutti i test match del weekend [VIDEO] - LeoTricorn : RT @cellini_luca: Si disputerà il prossimo 12 novembre allo stadio #Franchi di #Firenze il test match valevole per l'Autumn Nations Series… - Tgyou24 : Il Plebiscito di Padova, il “Franchi” di Firenze ed il “Ferraris” di Genova: sono gli stadi che, nel prossimo mese… - cellini_luca : Si disputerà il prossimo 12 novembre allo stadio #Franchi di #Firenze il test match valevole per l'Autumn Nations S… -