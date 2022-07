Rose Villain, il bikini fa impazzire i fan | Che curve (Di giovedì 21 luglio 2022) Rose Villain ha fatto impazzire tutti i suoi numerosi fan con una foto pazzesca: l’avete vista in bikini? Guardate che curve incredibili. La splendida cantante italiana continua a catturare l’attenzione si di sé. Questa volta tutti gli occhi sono puntati non solo sulla musica ma anche sul suo fisico d’eccezione: avete visto come si è L'articolo Rose Villain, il bikini fa impazzire i fan Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 21 luglio 2022)ha fattotutti i suoi numerosi fan con una foto pazzesca: l’avete vista in? Guardate cheincredibili. La splendida cantante italiana continua a catturare l’attenzione si di sé. Questa volta tutti gli occhi sono puntati non solo sulla musica ma anche sul suo fisico d’eccezione: avete visto come si è L'articolo, ilfai fan Chechemusica.it.

Dopalistic0 : Non mi dispiacerebbe affatto fare un 3some con rose villain - MoreseValentina : Grrr Auguri a Rose Villain la Dea della musica per me - therealredtwin : vedi tu se fred de palma e rose villain devono rovinare travesuras - eristicando : mi sento un sacco stupido xò ja chi è che la conosceva rose villain io vidi solo uno spezzone ed era identica alla… - ilgatto448 : Guè, Rose Villain - Piango Sulla Lambo -