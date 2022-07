Roma | la Dybala mania non si placa | ecco il murale a Rione Monti

OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - DAZN_IT : ?? “Paulo è nella squadra giusta per lui” ?? Allegri commenta il passaggio di #Dybala alla Roma ?? Inside Juventus,… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della Roma ????? - monedestradis : RT @asrsupporter: Quindi nel giro di 24 h la Roma maschile ha ufficializzato Dybala e la Roma femminile Giacinti. Sbem - ant8nello : RT @forzaroma: ?? Nel centro di Roma una sorpresa per Paulo #Dybala e per tutti i tifosi: il murale San Paulo la Joya ???? #ASRoma https://t… -

Lamania non si placa. Dopo i meme sui social, le maglie celebrative e addirittura il gusto del gelato è spuntato un murale. Il disegno si trova a Rione Monti (in via Ciancaleoni) ed è ...Commenta per primoallae Bremer alla Juventus. I tifosi dell'Inter non l'hanno presa bene, convinti e non a torto che si siano rinforzate due concorrenti per lo scudetto, perché l'argentino doveva essere l'...E con Frattesi ancora in stand-by, ora è sempre più vicino l’olandese Georgino Wijnaldum. Mou sa che non serve molto per rendere la sua Roma una squadra pronta a competere per i… Leggi ...Dopo aver ufficializzato il colpo Paulo Dybala a parametro zero, la Roma non è ancora contenta ed è alla ricerca di ulteriori rinforzi da mettere a disposizione di Josè Mourinho. Il nome più caldo del ...