Roma, infortunio Darboe: lesione del legamento del ginocchio, sarà operato (Di giovedì 21 luglio 2022) Ebrima Darboe resterà a lungo ai box. La diagnosi ha confermato che il centrocampista della Roma ha sofferto di una lesione del legamento crociato del ginocchio destro nell'amichevole contro il Portimonense. A riportarlo è "Il Tempo". sarà quindi necessaria un'operazione chirurgica per il mediano giallorosso, un inconveniente che blocca anche le dinamiche di mercato. Darboe era finito nel mirino del Lille, con una trattativa ben avviata con il club capitolino. L'infortunio, l'operazione e i lunghi tempi di recupero impediranno, almeno per il momento, la buona riuscita dell'affare. SportFace.

