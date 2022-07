Roma, il Psg aveva offerto anche Icardi e Diallo (Di giovedì 21 luglio 2022) Non solo Wijnaldum. Il Psg avrebbe proposto a Mourinho anche Mauro Icardi e Abdou Diallo. L'attaccante ex Inter, che guadagna circa 12... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Non solo Wijnaldum. Il Psg avrebbe proposto a MourinhoMauroe Abdou. L'attaccante ex Inter, che guadagna circa 12...

Glongari : #Roma tra i profili in uscita dal #PSG è stato proposto #Wijnaldum. Contatti tra le due dirigenze, interesse, ma costi importanti - TuttoMercatoWeb : La Roma cerca un altro colpo dopo Dybala. Prende consistenza l'ipotesi Wijnaldum del PSG - capuanogio : #Roma e #Psg avanti tutta per #Wijnaldum: i giallorossi lo possono prendere solo in prestito e con parte dell'ingag… - NPatogiannis : RT @saltandpepper90: CLAMOROSO ?? La #Roma non si ferma più. Passi avanti concreti per #Wijanaldum (Psg accetta pagamento metà stipendio… - ykparker_ : RT @saltandpepper90: CLAMOROSO ?? La #Roma non si ferma più. Passi avanti concreti per #Wijanaldum (Psg accetta pagamento metà stipendio… -