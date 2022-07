Roma, emergenza rifiuti: questo pomeriggio la manifestazione dei cittadini del Municipio II (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, l’emergenza rifiuti continua a farsi sentire in tutta la sua urgenza. Un problema trasversale quello che attanaglia la Capitale e che vede il ripetersi del medesimo scenario in numerosi e differenti quartieri della città. Una situazione di degrado riportata più volte in auge anche sui social e che di certo non costituisce una positiva pubblicità per la Capitale. Leggi anche: Roma: rifiuti, proteste e trasporti precari mettono in ginocchio il turismo. Federalberghi: ‘Riduzione tra il 20 e il 30% delle camere’ Roma, emergenza rifiuti: la denuncia dei residenti Dopo le testimonianze di volti noti come, ad esempio, quello dell’attrice Anna Foglietta oppure quello della giornalista e conduttrice Myrta Merlino, a far sentire la propria voce oggi sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022), l’continua a farsi sentire in tutta la sua urgenza. Un problema trasversale quello che attanaglia la Capitale e che vede il ripetersi del medesimo scenario in numerosi e differenti quartieri della città. Una situazione di degrado riportata più volte in auge anche sui social e che di certo non costituisce una positiva pubblicità per la Capitale. Leggi anche:, proteste e trasporti precari mettono in ginocchio il turismo. Federalberghi: ‘Riduzione tra il 20 e il 30% delle camere’: la denuncia dei residenti Dopo le testimonianze di volti noti come, ad esempio, quello dell’attrice Anna Foglietta oppure quello della giornalista e conduttrice Myrta Merlino, a far sentire la propria voce oggi sono ...

gualtierieurope : Sono determinato a risolvere il problema dei #rifiuti alla radice facendo come altre Capitali europee. Non sono sta… - fattoquotidiano : Gualtieri: “Tra 2 anni Roma pulita come un borgo del Trentino, tra una settimana emergenza rifiuti superata. In aut… - CorriereCitta : Roma, emergenza rifiuti: questo pomeriggio la manifestazione dei cittadini del Municipio II - Peppe07323223 : @de_marcellis @Retake_Roma Probabilmente perché viene fatto per gestire l’emergenza è non seguirà un’azione di puli… - lucatellim : RT @ZambaMic: Ma Non è che sono pro Draghi, è solo che fosse per me gli darei in quest’ordine: Roma Capitale con dichiarazione d’emergenza… -