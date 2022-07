Roma, Dybala si presenta con il botto: il primo gol con la maglia giallorossa | VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ subito Dybala show, l’argentino si è presentato con il botto nella nuova esperienza giallorossa, la Roma ha piazzato un grande colpo di mercato e la Joya si candida ad una stagione da grande protagonista. L’attaccante si è allenato per la seconda volta in gruppo, a disposizione dell’allenatore Mourinho. Dybala ha svolto lavoro atletico e tattico e si è già dimostrato in buona condizione. E’ arrivato il primo gol di Dybala con la maglia della Roma: cross dalla fascia sinistra, l’argentino tira di prima intenzione e supera il portiere avversario. Subito tanti applausi da parte dei compagni e dello staff tecnico. In mattinata ha svolta un lavoro personalizzato. Infine è andato in scena un colloquio tra Ryan Friedkin e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ subitoshow, l’argentino si èto con ilnella nuova esperienza, laha piazzato un grande colpo di mercato e la Joya si candida ad una stagione da grande protagonista. L’attaccante si è allenato per la seconda volta in gruppo, a disposizione dell’allenatore Mourinho.ha svolto lavoro atletico e tattico e si è già dimostrato in buona condizione. E’ arrivato ilgol dicon ladella: cross dalla fascia sinistra, l’argentino tira di prima intenzione e supera il portiere avversario. Subito tanti applausi da parte dei compagni e dello staff tecnico. In mattinata ha svolta un lavoro personalizzato. Infine è andato in scena un colloquio tra Ryan Friedkin e ...

OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - DAZN_IT : ?? “Paulo è nella squadra giusta per lui” ?? Allegri commenta il passaggio di #Dybala alla Roma ?? Inside Juventus,… - GoalItalia : Dybala + Abraham ?? Dove può arrivare la Roma di Mou? ???? - FedericoMancus : RT @FusatoRiccardo: Dybala all'Inter: troppi soldi per un panchinaro sempre rotto e con comportamenti da prima donna che romperà lo spoglia… - GiuliaV5 : RT @OfficialASRoma: ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la ma… -