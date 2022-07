Roma: dopo Dybala vicino l’accordo con il PSG per Wijnaldum (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma scatenata sul mercato. dopo il colpo Dybala, soffiato letteralmente all’Inter che lo monitorava da tempo, adesso i giallorossi sarebbero vicinissimi ad un altro acquisto. Si tratta di un centrocampista del PSG, Georgino Wijnaldum, che sarebbe così vicino ad approdare nella Capitale. Wijnaldum alla Roma: cifre e formula L’indiscrezione è stata rilanciata in queste ore e sta rimbalzando ovunque accendendo il tifo dei giallorossi, già alle stelle dopo l’arrivo della Joya. Ad ogni modo con il PSG si starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto (oppure obbligo) sulla base di circa 15 milioni di euro. Il nodo è però rappresentato dall’ingaggio, molto alto, attorno quasi ai 9 milioni di euro, per il quale servirebbe uno sforzo da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022)scatenata sul mercato.il colpo, soffiato letteralmente all’Inter che lo monitorava da tempo, adesso i giallorossi sarebbero vicinissimi ad un altro acquisto. Si tratta di un centrocampista del PSG, Georgino, che sarebbe cosìad approdare nella Capitale.alla: cifre e formula L’indiscrezione è stata rilanciata in queste ore e sta rimbalzando ovunque accendendo il tifo dei giallorossi, già alle stellel’arrivo della Joya. Ad ogni modo con il PSG si starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto (oppure obbligo) sulla base di circa 15 milioni di euro. Il nodo è però rappresentato dall’ingaggio, molto alto, attorno quasi ai 9 milioni di euro, per il quale servirebbe uno sforzo da parte ...

