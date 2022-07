Rogo Versilia: Regione, oltre mille evacuati (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono oltre 1.000 gli evacuati a causa del Rogo scoppiato in Versilia lunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio che ricade nel comune di Camaiore e poi anche a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono1.000 glia causa delscoppiato inlunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio che ricade nel comune di Camaiore e poi anche a ...

MfFanoni : RT @Agenzia_Ansa: Sono oltre mille le persone evacuate a causa del rogo scoppiato in Versilia lunedì scorso e che dalle colline di Massaros… - Agenzia_Ansa : Sono oltre mille le persone evacuate a causa del rogo scoppiato in Versilia lunedì scorso e che dalle colline di Ma… - Irene_5s : #Massarosa brucia per colpa di un piromane. Servono strumenti straordinari, maggiori risorse e pene esemplari, e la… - iltirreno : Michele è uno dei circa cento pompieri impegnati sul campo a Massarosa e Camaiore. «Quando pensi di averlo domato,… - vanellopeb : L'odore del fumo causato da gli incendi in Versilia, in particolare la ancora indomata Massarosa, sono arrivati sin… -