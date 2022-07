Rocco Casalino pronto a cambiare vita dopo la politica? Ecco dove l’hanno beccato (Di giovedì 21 luglio 2022) dopo aver tentato la carriera in Tv con il Grande Fratello, Rocco Casalino ha deciso di dedicarsi alla politica e al giornalismo. È stato portavoce e capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei governi Governo Conte I e Governo Conte II. Ora, dopo la fine dell’esperienza come portavoce di Giuseppe Conte e la scadenza del contratto con il capogruppo M5s Davide Crippa, l’ex gieffino si guarda intorno. Quale sarà la sua strada? Nel frattempo Dagospia ha ironizzato su un suo eventuale nuovo lavoro.



Addio alla politica: Rocco Casalino cerca lavoro. Ecco dove l’hanno beccato Rocco Casalino costretto a reinventarsi? A dirlo è ... Leggi su tvzap (Di giovedì 21 luglio 2022)aver tentato la carriera in Tv con il Grande Fratello,ha deciso di dedicarsi allae al giornalismo. È stato portavoce e capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei governi Governo Conte I e Governo Conte II. Ora,la fine dell’esperienza come portavoce di Giuseppe Conte e la scadenza del contratto con il capogruppo M5s Davide Crippa, l’ex gieffino si guarda intorno. Quale sarà la sua strada? Nel frattempo Dagospia ha ironizzato su un suo eventuale nuovo lavoro.Addio allacerca lavoro.costretto a reinventarsi? A dirlo è ...

ricpuglisi : Ma come! Non siete nostalgici della blanda influenza di Rocco Casalino sui media italiani ai tempi del lockdown e dei retroscena sul CTS? - pippipao : @pirroelisa @GiuseppeConteIT Avete 'abilmente' - come scrive lei - messo TUTTI gli Italiani nella merda. Ce ne ric… - latzar : Spero che a Rocco Casalino sparisca dalla faccia della terra - panemarmellata : Ditemi che non è la vera copertina del libro di Rocco Underwood Casalino vi prego - FraSottile : Fosse vero quanto scrive il Corriere oggi a pag.4 questa merda che di nome fa Rocco Casalino andrebbe presa a calci… -