Rivelazione su Ilary Blasi: ecco come ha reagito alle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi (Di giovedì 21 luglio 2022) Sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato un servizio relativo alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, con particolare riferimento alle foto dell’ex calciatore con Noemi Bocchi. Nel precedente numero, infatti, erano stati pubblicati gli scatti che ritraevano i due in atteggiamenti inequivocabilmente compromettenti. Dopo la diffusione di queste immagini, però, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 luglio 2022) Sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato un servizio relativo alla fine del matrimonio tra, con particolare riferimentodell’ex calciatore con. Nel precedente numero, infatti, erano stati pubblicati gli scatti che ritraevano i due in atteggiamenti inequivocabilmente compromettenti. Dopo la diffusione di queste immagini, però, L'articolo proviene da KontroKultura.

zazoomblog : Ilary Blasi e Totti colpo di scena: rivelazione shock - #Ilary #Blasi #Totti #colpo #scena: - ilgiornale : L'ex marito di Antonella Mosetti ha svelato un retroscena sulla crisi che ha portato al divorzio Francesco Totti e… - bennaturali : RT @Adnkronos: #Totti e #IlaryBlasi, la rivelazione di #Dagospia: 'Stasera comunicheranno la decisione di separarsi in modo consensuale'. h… - Alessan22483363 : RT @Adnkronos: #Totti e #IlaryBlasi, la rivelazione di #Dagospia: 'Stasera comunicheranno la decisione di separarsi in modo consensuale'. h… - pinklight22 : RT @Adnkronos: #Totti e #IlaryBlasi, la rivelazione di #Dagospia: 'Stasera comunicheranno la decisione di separarsi in modo consensuale'. h… -