"Riposino in pace". Il siluro di Berlusconi: ecco chi è finito nel mirino (Di giovedì 21 luglio 2022) Niente bis per Mario Draghi. A chi accusa il centrodestra di aver approfittato dello strappo del Movimento 5 Stelle, Silvio Berlusconi replica: "Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra". Secondo il leader di Forza Italia, raggiunto da Repubblica, gli azzurri sono una forza responsabile, "non abbiamo nulla da spartire con i 5Stelle. Abbiamo fatto parte di una maggioranza di unità nazionale, di un governo che io ho voluto che nascesse. Non avevamo motivo per farlo cadere". Come confermato dal leader, FI avrebbe voluto che questo esecutivo procedesse al punto da proporre "una risoluzione che prevedeva un nuovo governo senza i grillini". A dire "no" a tutto è stato il premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Niente bis per Mario Draghi. A chi accusa il centrodestra di aver approfittato dello strappo del Movimento 5 Stelle, Silvioreplica: "Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra". Secondo il leader di Forza Italia, raggiunto da Repubblica, gli azzurri sono una forza responsabile, "non abbiamo nulla da spartire con i 5Stelle. Abbiamo fatto parte di una maggioranza di unità nazionale, di un governo che io ho voluto che nascesse. Non avevamo motivo per farlo cadere". Come confermato dal leader, FI avrebbe voluto che questo esecutivo procedesse al punto da proporre "una risoluzione che prevedeva un nuovo governo senza i grillini". A dire "no" a tutto è stato il premier ...

stefano_po96 : RT @nomfup: Nel riposino in pace di Berlusconi rivolto a @msgelmini e @renatobrunetta non c’è solo la sindrome di Crono, l’incapacità di ac… - antlan1 : RT @nomfup: Nel riposino in pace di Berlusconi rivolto a @msgelmini e @renatobrunetta non c’è solo la sindrome di Crono, l’incapacità di ac… - stattiattento : Grande vecchio Berlusca! 'Brunetta e Gelmini? Riposino in pace!' ?? Muoro!! ?????? #Berlusconi #Brunetta #gelmini… - ILupobianco : Berlusconi che seppellisce i suoi ex ministri non ha prezzo ???? 'Gelmini e Brunetta riposino in pace' - DomenicoAiello_ : RT @nomfup: Nel riposino in pace di Berlusconi rivolto a @msgelmini e @renatobrunetta non c’è solo la sindrome di Crono, l’incapacità di ac… -