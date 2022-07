Riforma pensioni 2023 | quali opzioni con Meloni al Governo? Intervista a Rizzetto FdI

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 21 luglio 2022) Purtroppo si é giunti a quello che forse si sperava non accadesse in un contesto attuale come quello in cui viviamo, ma con la caduta delDraghi non restano che le elezioni, il partito favorito parrebbe essere Fratelli d’Italia con premier Giorgia, le votazioni dovrebbero avvenire tra il 18 ed il 25 settembre, ma sui tempi tutto resta ancora da definire. Nel contempo abbiamo cercato di contattare Walter, Fratelli d’Italia, per comprendere, al fine di sedare le preoccupazioni dei nostri molti lettori, cosa potrebbe accadere relativamente al comparto previdenziale se alsi insediassero loro e soprattutto se per ilsi riuscirà ancora a fare qualcosa in termini dio se tutto sarà da rinviare a data da destinarsi per ...