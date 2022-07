Rifiuti: traffico illecito e inquinamento, 3 arresti, sequestrati 16 mln di euro (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano 21 lug. (Adnkronos) - I carabinieri Forestali hanno eseguito un'ordinanza del gip di Milano per l'applicazione di cinque misure cautelari (tre arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un obbligo di firma) e un sequestro di beni per 16 milioni di euro. In totale, le persone indagate sono 26 e a carico di tre persone, residenti a Milano e in provincia di Monza e Brianza, sono stati contestati i reati più gravi dell'associazione a delinquere finalizzata all'attività organizzata per il traffico illecito di Rifiuti e all'inquinamento ambientale. Il provvedimento segue l'indagine svolta dai Nuclei investigativi di Polizia ambientale e agroalimentare di Milano e di Lodi, iniziata nell'autunno del 2020 e coordinata dalla Dda di Milano, che ha permesso di individuare una cava di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano 21 lug. (Adnkronos) - I carabinieri Forestali hanno eseguito un'ordinanza del gip di Milano per l'applicazione di cinque misure cautelari (tredomiciliari, un obbligo di dimora e un obbligo di firma) e un sequestro di beni per 16 milioni di. In totale, le persone indagate sono 26 e a carico di tre persone, residenti a Milano e in provincia di Monza e Brianza, sono stati contestati i reati più gravi dell'associazione a delinquere finalizzata all'attività organizzata per ildie all'ambientale. Il provvedimento segue l'indagine svolta dai Nuclei investigativi di Polizia ambientale e agroalimentare di Milano e di Lodi, iniziata nell'autunno del 2020 e coordinata dalla Dda di Milano, che ha permesso di individuare una cava di ...

