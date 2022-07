Rialzo dei tassi e scudo anti-spread, il giorno della svolta per la Bce (Di giovedì 21 luglio 2022) I mercati guardano all’Italia in crisi senza Mario Draghi. Ma oggi gli occhi sono anche puntati su Francoforte, dove la Banca centrale europea dovrebbe annunciare il Rialzo dei tassi di interesse e i dettagli dello scudo anti-spread. Sarebbe il primo aumento del costo del denaro in più di un decennio, che coglie il nostro Paese al centro di una tempesta perfetta. La crisi politica è stata accompagnata ieri da una nuova impennata dello spread Btp-Bund, che ha chiuso sopra 220 punti, come il differenziale greco. I mercati peseranno ogni singola parola della presidente Christine Lagarde per confermare o smentire le proprie attese. Le ipotesi più accreditate prevedono un Rialzo dello 0,25%, in linea con le indicazioni fornite in precedenza da Lagarde. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) I mercati guardano all’Italia in crisi senza Mario Draghi. Ma oggi gli occhi sono anche puntati su Francoforte, dove la Banca centrale europea dovrebbe annunciare ildeidi interesse e i dettagli dello. Sarebbe il primo aumento del costo del denaro in più di un decennio, che coglie il nostro Paese al centro di una tempesta perfetta. La crisi politica è stata accompagnata ieri da una nuova impennata delloBtp-Bund, che ha chiuso sopra 220 punti, come il differenziale greco. I mercati peseranno ogni singola parolapresidente Christine Lagarde per confermare o smentire le proprie attese. Le ipotesi più accreditate prevedono undello 0,25%, in linea con le indicazioni fornite in precedenza da Lagarde. ...

