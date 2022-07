Resident Evil: lo showrunner vuole introdurre Lady Dimitrescu nella serie Netflix (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo showrunner di Resident Evil vuole introdurre il personaggio di Lady Dimitrescu nella serie Netflix: 'Voglio farlo ma con giudizio e responsabilmente, col passare nel tempo'. Resident Evil, la nuova serie live-action di Netflix, ha recentemente debuttato con la sua prima stagione ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica e molte lamentele provenienti dai milioni di fan del videogame. Lo showrunner, parlando di Lady Dimitrescu, ha recentemente rivelato che sarebbe più che felice di inserire il leggendario personaggio nelle prossime stagioni dello show. Sebbene non ci sia stata ancora ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022) Lodiil personaggio di: 'Voglio farlo ma con giudizio e responsabilmente, col passare nel tempo'., la nuovalive-action di, ha recentemente debuttato con la sua prima stagione ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica e molte lamentele provenienti dai milioni di fan del videogame. Lo, parlando di, ha recentemente rivelato che sarebbe più che felice di inserire il leggendario personaggio nelle prossime stagioni dello show. Sebbene non ci sia stata ancora ...

Seriangolo : #ResidentEvil è un adattamento con molta buona volontà e qualche bel collegamento con il materiale di origine, ma t… - Astral_Chain0 : Io non so se qualcuno ha provato a vedere la serie di resident evil ma veramente ho visto poche cose così brutte, h… - marco_goli : @IRC_Laru Resident Evil Serie Noiosa come poche, a metà del secondo episodio ho staccato. Gli zombi e gli scenari p… - Beyond_PG : Sei un appassionato di Resident Evil? Quanto pensi di saperne sulla saga??? Ci pensiamo noi a metterti alla prova!… - IRC_Laru : ...cioè dai, non venitemi a dire che è difficile raccontare quel pezzetto di episodio in modo diverso. Ieri sera id… -