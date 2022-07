Renato Sanches Milan | giorni decisivi | fissata la deadline per la risposta

AntoVitiello : Il presidente del Lille parla di #Sanches: “Renato ha due ottime possibilità, due club molto grandi. Se è ancora… - DiMarzio : #Calciomercato I Il presidente del @losclive: '#RenatoSanches ha due possibilità, il @PSG_inside e il @acmilan' - triolo_daniele : RT @RadioRossonera: Siamo LIVE con LUNCH PRESS ?? ?? In studio @edohermano e @m13_leonardo, in collegamento @triolo_daniele di @PianetaMila… - RadioRossonera : Siamo LIVE con LUNCH PRESS ?? ?? In studio @edohermano e @m13_leonardo, in collegamento @triolo_daniele di… - CalcioNews24 : Il #Milan aspetta una risposta da #RenatoSanches ?? -

'Corteggiamenti' di calciomercato ai tempi dei social. Anche Mike Maignan si sta impegnando in prima persona per provare a convinceread accettare la corte del Milan : il portiere dei rossoneri ha infatti commentato un post Instagram del centrocampista portoghese " suo ex compagno di squadra al Lille " con una battuta ...Eclatante quella del Psg, che ha lavorato per trovare un accordo col Sassuolo, salvo frenare le proprie ambizioni, come del resto ha fatto con l'Inter per Skriniar e con il Lille per(...In via Aldo Rossi, sono tutti concentrati in questo momento soprattutto sull'affare De Ketelaere con il Bruges, ma il mercato in entrata del Milan non ha solo il nome del giovane ...Renato Sanches Milan, sono giorni decisivi per capire il futuro del centrocampista portoghese. Fissata la deadline di mercato Renato Sanches, che piace sempre al Milan per il suo centrocampo, dovrebbe ...